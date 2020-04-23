Пассажиров российских поездов обязали оставлять свои контактные данные

РЖД с четверга обязывает пассажиров при покупке билета на поезд в кассе или через интернет указывать свои контактные данные. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщает РИА «Новости». В частности, пассажиры должны оставлять номер мобильного телефона или e-mail.



Ранее пассажир мог оставлять свои контактные данные для оперативного информирования о корректировках в расписании движения поездов дальнего следования только по желанию. Теперь данная норма закреплена на законодательном уровне.

На электронную почту или телефон с 23 апреля будут присылать график движения поезда, на который куплен билет. Услуга информирования пассажиров о корректировках в расписании является бесплатной. В РЖД утверждают, что контактная информация не используется для маркетинговых и рекламных рассылок.