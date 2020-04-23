Сервис госорганов: в Госдуме предложили прекратить блокировки Telegram

Сервис госорганов: в Госдуме предложили прекратить блокировки Telegram
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: МВД: в период пандемии главной проблемой стала киберпреступность
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Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о прекращении блокировок Telegram. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщает «Коммерсант».

Авторы инициативы отмечают, что сейчас этот мессенджер является «официальным сервисом» госорганов, несмотря на блокировку. В частности, он используется в том числе оперштабами правительств Москвы и Подмосковья для информирования о текущей ситуации с коронавирусом.

«Наконец, в большинстве случаев Telegram работает у российских пользователей без каких-либо помех, а в случае их наличия в стране сформировано широкое предложение бесплатных средств обхода блокировок. Дальнейшая декларативная блокировка мессенджера, таким образом, наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти РФ», — отмечают авторы законопроекта.


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