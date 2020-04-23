МВД: в период пандемии главной проблемой стала киберпреступность

МВД: в период пандемии главной проблемой стала киберпреступность
Виталий Невар / Новый Калининград
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В период пандемии коронавируса главной проблемой стала не уличная преступность, а киберпреступность. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил глава Российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант Юрий Жданов.

«На мой взгляд, сейчас большее зло сконцентрировалось не в сфере уличной преступности, и тем более это не проблемы, связанные с режимом самоизоляции, когда полиция должна выявлять нарушителей. Хотя и тут есть о чем поговорить. Сегодня на первый план выходит борьба с киберпреступностью. Здесь мы оказались не готовы. Кибермошенники действуют в нынешних обстоятельствах более сплоченно, профессионально, грамотно», — сказал Жданов.

По информации МВД России, в I квартале 2020 года, количество IT-преступлений в стране выросло на 83,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом только в марте число мошеннических действий с использованием электронных средств платежа выросло более чем в два раза.

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