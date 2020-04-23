Производители алкоголя недовольны запретом маленьких бутылок

Производители алкоголя недовольны запретом маленьких бутылок
Виталий Невар / Новый Калининград
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Производители алкоголя недовольны новым стандартом разлива, которые производители обязаны будут соблюдать начиная с 1 июля нынешнего года. Это приведет к тому, что крепкий алкоголь в маленьких бутылках исчезнет из продажи, пишет «Коммерсант».

Новый стандарт, в частности, исключает возможность использования производителями крепкого алкоголя емкостей объемом 250 и 375 мл. Компаниям это невыгодно, поскольку у многих из них на долю такой продукции приходится 50% от общего объема производства, запрет приведет к колоссальным затратам на переоборудование линий разлива. Производители уже обратились в Росстандарт с просьбой допустить использование малой тары.

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