В S7 считают, что международное авиасообщение возобновится в апреле 2021 года

В компании S7 считают, что международное авиасообщение будет возобновлено только в апреле 2021 года. Об этом в четверг, 23 апреля, пишет «Коммерсант» со ссылкой на основного владельца компании Владислава Филева.

«Меры самоизоляции приведут к тому, что заболеет небольшое количество людей, — мы не получим коллективного иммунитета, что предполагает вторую волну эпидемии. И вторая волна опять вызовет те же самые действия со стороны государства (по запрету полетов)», — заявил Филев в интервью изданию. «Поэтому думаю, что мировая авиация начнет восстанавливаться через год», — сказал он.