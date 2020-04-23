В S7 считают, что международное авиасообщение возобновится в апреле 2021 года

В S7 считают, что международное авиасообщение возобновится в апреле 2021 года
Виталий Невар / Новый Калининград
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В компании S7 считают, что международное авиасообщение будет возобновлено только в апреле 2021 года. Об этом в четверг, 23 апреля, пишет «Коммерсант» со ссылкой на основного владельца компании Владислава Филева.

«Меры самоизоляции приведут к тому, что заболеет небольшое количество людей, — мы не получим коллективного иммунитета, что предполагает вторую волну эпидемии. И вторая волна опять вызовет те же самые действия со стороны государства (по запрету полетов)», — заявил Филев в интервью изданию. «Поэтому думаю, что мировая авиация начнет восстанавливаться через год», — сказал он.


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