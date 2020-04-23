Прокуратура: нарушены сроки строительства ФОКа в Озерске

Прокуратура: нарушены сроки строительства ФОКа в Озерске
Виталий Невар / Новый Калининград
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При строительстве ФОКа в Озерске и реконструкции тренировочной площадке на стадионе «Локомотив» в Калининграде нарушены сроки выполнения работ. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура проверила стройки в рамках национального проекта «Демография», это 5 объектов — ФОК в Озерске, спортивный комплекс с бассейном в Калининграде, спортивная площадка в Светлогорске, спортивный центр в Светлом и тренировочная площадка на стадионе «Локомотив» в Калининграде.

«Проверкой установлено, что при строительстве по двум объектам спорта: физкультурно-оздоровительному комплексу и тренировочной площадке на стадионе „Локомотив“ нарушены сроки выполнения работ. С целью устранения выявленных нарушений закона прокурором Московского района Калининграда и прокурором Озерского района в марте 2020 года внесены представления, которые в настоящее время находятся на рассмотрении», — говорится в сообщении ведомства.

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