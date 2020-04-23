На ремонтируемом участке ул. Киевской ограничивают движение

В пятницу, 24 апреля, будет частично перекрыто движение транспорта по ремонтируемому участку ул. Киевской. Об этом сообщает администрация Калининграда в соцсетях.



Причиной ограничений станет укладка верхнего слоя асфальта. Движение будут перекрывать по полосам. Как отмечают в администрации, из-за невозможности объехать место проведения работ при выезде на Ленинский проспект прервут движение троллейбуса № 1. В пятницу он будет ходить до 10 утра.

«Если дорожники управятся с укладкой асфальта на этом отрезке за день, то уже в выходные троллейбус вернётся на свой обычный маршрут. Напомним, что срок окончания всего контракта — 5 мая, но ограничения по передвижению наверняка закончатся раньше», — добавили в мэрии.