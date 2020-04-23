В Калининграде ввели особый противопожарный режим

В Калининграде ввели особый противопожарный режим
Виталий Невар / Новый Калининград
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В областном центре с 22 апреле введен особый противопожрный режим. Об этом сообщает администрация Калининграда на своем сайте.

Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Силанов. Согласно документу, противопожарный режим будет действовать до 15 мая.

Запрещается сжигать бытовые, строительные, промышленные и иных отходы, мусор, выжигать траву, разводить костры и использовать любые пиротехнические изделияна землях всех категорий в границах Калининграда.

Руководителям организаций всех форм собственности рекомендовано:

— прекратить оборот пиротехнической продукции на период введения особого противопожарного режима;

— усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности на подведомственных территориях;

— принять меры по очистке территории от горючих отходов и мусора;

— обеспечить источники воды подъездными путями для беспрепятственного забора воды пожарной техникой;

— принять меры для борьбы с возгораниями мусора и сухой растительности на подведомственных территориях.

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