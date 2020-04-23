Родители Миланы Семеньковой надеются, что укол «Золгенсма» сделают в России

На препарат «Золгенсма» для маленькой Миланы Семеньковой со СМА собрали 107 млн рублей. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг, 23 апреля, сообщила мама девочки Виктория Кашуба.

«Сбор продолжается. Осталось собрать чуть меньше 60 млн рублей, около 58, если точнее», — сказала Виктория.

Изначально укол препарата собирались делать в США, однако из-за пандемии коронавируса сделать этого не получится. «Пока мы собираемся сделать препарат здесь, либо в Питере, либо в Москве», — пояснила мама девочки.