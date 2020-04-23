ФАС намерена проверить продавцов лимонов из-за 500% наценки

ФАС намерена проверить продавцов лимонов из-за 500% наценки
Виталий Невар / Новый Калининград
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Федеральная антимонопольная служба проверит ритейлеров и поставщиков, устанавливающих высокую наценку на лимоны. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова начальника управления по борьбе с картелями ФАС России Андрея Тенишева.

«В целом при довольно положительном состоянии рынка лимонов есть у нас несколько просто вопиющих фактов, когда до 300%, 400%, до 500% на одном этапе доходила наценка. Это было и у сетей, и у поставщиков, и мы эти факты отфиксировали. Поэтому поставщиков проверим, и некоторые здесь присутствующие товарищи тоже под эту проверку попадут», — заявил Тенишев в ходе онлайн-совещания с торговыми сетями в четверг.

В совещании, как отмечает информагентство, принимали участие представители X5 Retail Group, Billa, «Ленты», «Магнита», «Дикси», «Ашана» и Selgros.

По словам представителя надзорного ведомства, к всплеску цен на лимоны, который наблюдался в марте-апреле, привели несколько факторов: это сокращение поставок из-за рубежа (по данным ФАС — до 41%), повышение цен частью импортеров (максимальный рост достигал 50-57%), а также скачок спроса на лимоны под влиянием фейков об их пользе в борьбе с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что продажи лимонов в РФ и цены на них резко выросли на фоне слухов об их якобы целебных свойствах при коронавирусе в сочетании с имбирем.

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