В Роспотребнадзоре задумались о возобновлении непродовольственной торговли в регионе

В Калининградской области рассматривают возможность открытия магазинов непродовольственных товаров, в которые оборудован вход с улицы. Об этом сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура на брифинге в четверг, 23 апреля, передаёт корреспондент «Нового Калининграда».

«Сейчас мы говорим — и такое предложение было дано — о магазинах непродовольственной торговли, которые имеют вход с улицы. Да, пожалуйста. Наверное, стоит об этом уже говорить», — сказала Бабура.

При этом она подчеркнула, что условиях ситуации с распространением коронавируса в торговых точках должны выполнять противоэпидемические мероприятия. «Даже если мы открываем магазин, мы говорим о том, что сотрудники должны проходить входной контроль, то есть им должна быть измерена температура. В общем торговом зале не должно быть большого количества людей, у касс не должно быть толпы», — пояснила руководитель ведомства.

Она добавила, что при открытии магазинов непродовольственных товаров перед кассами должна быть разметка на полу, как это сделали в супермаркетах. «Люди должны стоять в очереди на расстоянии одного-полутора метров друг от друга. Если магазин маленький, значит, по очереди мы заходим в этот магазин. Нам придётся в таких условиях жить. И поверьте, нам придётся жить в таких условиях долго», — сказала главный санитарный врач региона.

Ранее Елена Бабура сообщила о планах поэтапного открытия заведений общепита в Калининградской области. По её словам, сегодня «можно говорить» о дистанционной и выносной продаже блюд. На втором этапе будет рассматриваться открытие нескольких столиков на определённой площади.