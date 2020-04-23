Несмотря на пандемию, 81% россиян заявляют, что «счастливы в той или иной мере»

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел регулярный мониторинг уровня счастья россиян и выяснил, что он практически не изменился, несмотря на пандемию коронавируса.

Как и полгода назад, большинство россиян чувствуют себя в целом в той или иной мере счастливыми — 81%, при этом треть выражают крайнюю степень согласия (34%).

Индекс счастья составил 67 п. (+3 п.п. по сравнению с ноябрьским опросом, на 8 п.п. меньше, чем год назад). Десять лет назад этот показатель составлял 48 п., а тридцать лет назад — всего 17 п.

При этом, говоря о своем окружении, треть считают, что вокруг больше счастливых людей (33%), почти половина опрошенных предполагают, что поровну и счастливых, и несчастных (46%), а 14% говорят, что в их окружении скорее больше несчастных людей. Таким образом, социальный индекс счастья, как и полгода назад, равен 54 п.

Причины, по которым россияне чувствуют себя счастливыми: есть семья — 29%, есть дети — 14%. Каждого четвертого в счастливом состоянии поддерживает собственное хорошее самочувствие и здоровье близких — 25%. Приносят счастье и хорошая работа (11%), и хорошее материальное положение (9%).

Поводы для несчастья: материальные трудности (11%), плохое положение дел в стране (8%), отсутствие стабильности (7%), а также безработица и плохое состояние здоровья (по 4%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 15 апреля 2020 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

