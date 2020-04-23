Возвращения в РФ из Таиланда, Индии и США ожидают около 50 тысяч россиян

Около 50 тыс. граждан РФ ожидают возвращения в Россию из-за границы. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к процессу организации вывозных рейсов.
Как уточняет информагентство, с 20 марта на фоне пандемии коронавируса COVID-19 на родину вернулись более 170 тыс. россиян.
«Сейчас возвращения из-за границы в Россию ожидают около 50 тыс. россиян. Наибольшее количество наших соотечественников в Таиланде, Индии, США»,— сказал источник, пояснив, что рост количества россиян, ожидающих вывоза, связан с увеличением количества заполняемых анкет на сайте госуслуг. Ранее МИД сообщал о 30 тыс. желающих вернуться на родину.
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