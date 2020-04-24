Чехия первой в Евросоюзе открыла границы для выезда граждан за рубеж

Чехия первой в Евросоюзе открыла границы для выезда граждан за рубеж
Денис Туголуков / Новый Калининград
Продолжение: В Калининградской области выявили еще 18 случаев коронавируса
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Правительство Чехии разрешило гражданам страны с 24 апреля выезжать за границу, в том числе на отдых в другие страны. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщает «Медуза» со ссылкой на Novinky.cz.

Издание отмечает, что в стране, кроме того, отменен запрет на свободное перемещение. Также Чехия ослабила запрет на въезд иностранцев, въезжающих по студенческой или деловой визе: как и граждане страны, выезжавшие на отдых, они должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус или провести 14 дней на карантине.

Чехия первой в ЕС объявила об открытии своих границ. Одновременно с этим там разрешили людям собираться группами до 10 человек.

С 27 апреля в Чехии планируют возобновить обучение в вузах, работу магазинов площадью до 2500 кв. м, фитнес-центров и библиотек. С 11 мая, как ожидается, начнут работать ТЦ и парикмахерские, с 25 мая — рестораны и отели.

При этом в чешском правительстве отмечают, что послабления могут быть отменены, если эпидемиологическая ситуация ухудшится.

Ограничения на въезд иностранцев и выезд граждан за границу действовали в Чехии с 16 марта. Официально в стране зарегистрировали 7138 случаев коронавирусной инфекции, 210 человек умерло, более 2100 к настоящему времени выздоровело.

Ранее президент Чехии Милош Земан предлагал продлить запрет на выезд граждан за рубеж на год, чтобы не допустить новой вспышки коронавируса.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (6)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter