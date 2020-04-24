Чехия первой в Евросоюзе открыла границы для выезда граждан за рубеж

Правительство Чехии разрешило гражданам страны с 24 апреля выезжать за границу, в том числе на отдых в другие страны. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщает «Медуза» со ссылкой на Novinky.cz.



Издание отмечает, что в стране, кроме того, отменен запрет на свободное перемещение. Также Чехия ослабила запрет на въезд иностранцев, въезжающих по студенческой или деловой визе: как и граждане страны, выезжавшие на отдых, они должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус или провести 14 дней на карантине.

Чехия первой в ЕС объявила об открытии своих границ. Одновременно с этим там разрешили людям собираться группами до 10 человек.

С 27 апреля в Чехии планируют возобновить обучение в вузах, работу магазинов площадью до 2500 кв. м, фитнес-центров и библиотек. С 11 мая, как ожидается, начнут работать ТЦ и парикмахерские, с 25 мая — рестораны и отели.

При этом в чешском правительстве отмечают, что послабления могут быть отменены, если эпидемиологическая ситуация ухудшится.

Ограничения на въезд иностранцев и выезд граждан за границу действовали в Чехии с 16 марта. Официально в стране зарегистрировали 7138 случаев коронавирусной инфекции, 210 человек умерло, более 2100 к настоящему времени выздоровело.

Ранее президент Чехии Милош Земан предлагал продлить запрет на выезд граждан за рубеж на год, чтобы не допустить новой вспышки коронавируса.