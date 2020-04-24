Горвласти: вопрос об отключении отопления решится по итогам пятницы и субботы

Горвласти: вопрос об отключении отопления решится по итогам пятницы и субботы
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Отопительный сезон

В течение последних трех дней среднесуточная температура воздуха в областном центре превышает 8 градусов. Но принимать решение об отключении отопления сегодня рано, заявил в пятницу в эфире радио «Комсомольская правда-Калининград» глава города Алексей Силанов.

«Сейчас только третьи сутки, когда температура среднесуточная превышает 8 градусов. У нас похожая ситуация была 8-9-10 апреля, когда температура среднесуточная была 12 градусов, а потом резко опустилась до 5-6», — сказал Алексей Силанов. По его словам, накануне среднесуточная температура составила 10,5 градуса. При этом, отметил глава города, судя по обращениям в адрес мэрии, число сторонников и противников отключения равно.

Согласно законодительству, решение о завершении отопительного сезона принимается, если среднесуточная температура превышает 8 градусов в течение 5 дней.

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