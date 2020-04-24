Силанов: мэрия «отрабатывает» любую критику в адрес города в соцсетях

Силанов: мэрия «отрабатывает» любую критику в адрес города в соцсетях
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Город

Любые вопросы, которые поднимают пользователи о жизни города в соцсетях, «отрабатываются» администрацией областного центра. Об этом заявил в пятницу в эфире радио «Комсомольская правда-Калининград» глава муниципалтета Алексей Силанов.

«Я активно работаю в „Фейсбуке“ и отвечаю на вопросы, связанные с городским хозяйством. Кроме того, все то, что в социальных сетях пишется по поводу городского хозяйства, оно отрабатывается администрации города Калининграда, независимо от того, что это написано в Инстаграме губернатора, отправлено в электронном виде в администрацию президента и так далее. Все то, что есть в социальных сетях относительно города, отрабатывается», — сказал Алексей Силанов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter