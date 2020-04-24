Силанов: мэрия «отрабатывает» любую критику в адрес города в соцсетях

Любые вопросы, которые поднимают пользователи о жизни города в соцсетях, «отрабатываются» администрацией областного центра. Об этом заявил в пятницу в эфире радио «Комсомольская правда-Калининград» глава муниципалтета Алексей Силанов.



«Я активно работаю в „Фейсбуке“ и отвечаю на вопросы, связанные с городским хозяйством. Кроме того, все то, что в социальных сетях пишется по поводу городского хозяйства, оно отрабатывается администрации города Калининграда, независимо от того, что это написано в Инстаграме губернатора, отправлено в электронном виде в администрацию президента и так далее. Все то, что есть в социальных сетях относительно города, отрабатывается», — сказал Алексей Силанов.