Алиханов анонсировал фактическую отмену режима самоизоляции в Калининградской области

Со среды, 29 апреля, в регионе вступает в силу новый режим самоизоляции. Его соблюдение будет обязательным лишь для некоторых групп населения. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на брифинге в пятницу, 24 апреля, передает корреспондент «Нового Клининграда».

Со среды будут открыты все непродовольственные магазины. С 4 мая открываются парикмахерские и салоны красоты.

Для населения режим самоизоляции продлевается до 29 апреля. После этого, если не будет объявлено о новых ограничительных мерах на федеральном уровне, его планируется фактически отменить, за исключением людей пожилого возраста и страдающих хроническими заболеваниями, отметил губернатор.

«29 число — это дата, с которой мы планируем эти правила внедрить, но если не будет других решений на федеральном уровне. Исходим из того, что справки не нужны, и по сути тотальный режим самоизоляции для всех будет пересмотрен. Режим обязательной самоизоляции сохранится только для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, — сказал Алиханов. — Но исходим из того, что социальная дистанция, обязательность масочного режима и все остальное — это меры, которые позволят продолжить политику, направленную на сглаживание пика заболеваемости».