Губернатор: в областной больнице выявлено более 20 случаев COVID-19

Губернатор: в областной больнице выявлено более 20 случаев COVID-19
Виталий Невар / Новый Калининград
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Случаи инфицирования коронавирусом зарегистрированы в 9 учреждениях государственной системы здравоохранения. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на брифинге в пятницу, 24 апреля, передает корреспондент «Нового Калининграда».

По словам Алиханова, «официально очагами признавались вспышки в ЦГБ-четвертой, Савулькина и Областной клинической больнице».

Что касается ОКБ, «там достаточно много, более двух десятков уже, заболевших, это и врачи, и средний медицинский персонал, и обеспечивающий персонал больницы», отметил губернатор. «Три отделения в обсервации, другие отделения — всего там 41 отделение, напомню, теперь переоборудуются шлюзами, дабы исключить заражение между отделениями», — добавил Антон Алиханов.

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