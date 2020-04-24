Объявлены торги на капремонт домов у Биржевого сквера в Калининграде

Объявлены торги на капремонт домов у Биржевого сквера в Калининграде
Эскиз Фонда капитального ремонт Калининградской области
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Из областного бюджета выделяют более 98 млн руб. на капитальный ремонт многоэтажек у Биржевого сквера на Ленинском проспекте в Калининграде. Информация об этом размещена на сайте Росэлторга.

Согласно документации, в домах № 83а-83д, 85-87а, 87-91 и 93 планируют отремонтировать фасады. Подрядчик должен определиться во второй половине мая, торги проведут 18 мая. Работы планируется завершить в 2020 году.

Изначально власти области планировали отремонтировать эти дома в 2019 году. Фасады были обновлены стороны Старопрегольской набережной.

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