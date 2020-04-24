На строительство детского сада в Васильково выделили 261 млн рублей

Правительство Калининградской области выделило 261 млн рублей на строительство детского сада на 225 мест в Васильково. Как указано в постановлении, опубликованном на портале правовой информации, областной бюджет софинансирует 82,3% трат на строительство сада. Учреждение должно быть построено в 2021 году.
Правительство Калининградской области выделило 261 млн рублей на строительство детского сада на 225 мест в Васильково. Как указано в постановлении, опубликованном на портале правовой информации, областной бюджет софинансирует 82,3% трат на строительство сада. Учреждение должно быть построено в 2021 году.
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