В Калининграде в выходные прогнозируется похолодание

В Калининграде в предстоящие выходные прогнозируется похолодание, но осадков при этом не предвидится. Соответствующие данные публикуют гидрометеорологические службы.

По данным Гидрометцентра РФ, если в пятницу, 24 апреля, воздух прогрелся до +18°, то в субботу днем будет не выше +12°, в воскресенье — +14°. В субботу будет преимущественно солнечно, но в воскресенье возможны небольшие дожди.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей ожидает, что в субботу будет только +10°, а в воскресенье — +12°. По ночам будет в районе +2-4°. Осадков не ожидается.

Согласно прогнозу погоды «Нового Калининграда», в выходные дневная температура не будет превышать +11° и +13° соответственно. Будет солнечно и в субботу, и в воскресенье.

На следующее неделе будет теплеть. К среде температура поднимется до +20°.