Мессенджер Telegram анонсировал запуск групповых видеозвонков. Об этом сообщается в блоге компании.
«Режим глобальной самоизоляции показал, что мир нуждается в надежных инструментах видеокоммуникации. Сервисы видеозвонков в 2020 году напоминают мессенджеры в 2013: они предлагают либо удобство, либо безопасность. Наша цель — объединить оба этих качества в одном сервисе. Поэтому в этом году мы сосредоточимся на создании технологии безопасных групповых видеозвонков», — сказано в сообщении.
Запуск новой функции планируется до конца 2020-го года.
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