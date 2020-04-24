В Калининграде на неделю троллейбусы собираются заменить автобусами

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В Калининграде на неделю троллейбусы собираются заменить автобусами

В Калининграде с 25 апреля по 1 мая включительно вместо троллейбусов по маршрутам №№ 1, 2 и 7 будут ходить автобусы «Калининград-ГорТранс».

Как сообщает пресс-служба администрации города, решение о замене принято в связи с завершающим этапом капитального ремонта — укладкой верхнего слоя асфальта на участке ул. Киевской — от пересечения с проспектом/площадью Калинина до трамвайного и троллейбусного депо.

Троллейбусы в этот период не смогут выходить на линию по ремонтируемому участку, и их на маршрутах заменят автобусы муниципального предприятия, на светящихся табло которых будут указатели: «1ТР», «2ТР», «7ТР».

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