Федеральный Минобр отвел на ОГЭ для девятиклассников 2 месяца летом

Федеральный Минобр отвел на ОГЭ для девятиклассников 2 месяца летом
Виталий Невар / Новый Калининград
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Министерство просвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа с новым расписанием ОГЭ — экзамена для девятиклассников, сообщает в субботу, 25 июня, «Российская газета».

Согласно документу, экзамены по русскому языку и математике для большинства учеников 9 классов пройдут с 1 июня (понедельник) по 31 июля (пятница).

Также в документе подчеркивается: Органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие госуправление в сфере образования, по согласованию с государственными экзаменационными комиссиями, и исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), определяют даты проведения ОГЭ ‎по русскому языку и математике в основной период, выбрав их из установленных. "При определении дат проведения ОГЭ по русскому языку и математике необходимо, в том числе исходить из того, ‎что перерыв между проведением экзаменов по указанным учебным предметам должен составлять не менее двух дней, — говорится в документе.

Кроме того, для тех девятиклассников, которые пропустит экзамен или не сдаст его, есть дополнительный период в сентябре. 4 сентября — по русскому языку, 7 сентября — по математике. Резервные дни для проведения экзаменов в дополнительный период: 14 сентября — русский язык, 15 сентября — математика, 18 сентября — русский язык и математика.

Продолжительность ОГЭ по русскому языку и математике составляет ‎3 часа 55 минут.

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