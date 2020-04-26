Юному незрячему пианисту Никите Плетневу провели успешную операцию в Москве

Юному незрячему пианисту из Пионерского Никите Плетневу провели успешную операцию, избавившую его от болей. Об этом сообщает благотворительный фонд «Берег надежды», занимавшийся сбором средств на нее.



В ноябре 2018 года Никите была проведена операция — энуклеация правого глазного яблока с имплантацией. Юноше удалили глаз и установили протез. Однако после операции боли у Никиты не проходили, он буквально жил на обезбаливающих. За последний год юноша шесть раз бывал на консультациях в Санкт-Петербурге, ему дважды меняли протез, но музыканту это не помогало, он продолжал мучиться.

Фонд объявил сбор средств в размере 100 000 рублей на поездку в Москву к известному офтальмологу, профессору Давыдову, который был успешно закрыт.

«Во время операции была проведена ревизия глазницы, устранены патологические образования, мешавшие ношению протеза, поставлен новый сферический эндопротез, сформирована культя. Были найдены глазные мышцы и прикреплены к эндопротезу, что обеспечивает полную иллюзию собственного глаза, совершающего содружественные движения со здоровым глазом при взгляде вверх, вниз, вправо, влево. Поставлен временный косметический глазной протез, — цитируют в „Береге надежды“ сообщение клиники. — Операция на 100% избавила пациента от болевого синдрома. Обеспечила эстетический эффект, полностью визуально имитирующий собственный здоровый глаз».

Мама Никиты Елена Плетнева рассказывает, что боли у Никиты полностью прошли. Сейчас он готовится к выпускным экзаменам в школе. «Делать это на „дистанционке“ не просто и обычным детям, а незрячему человеку — куда сложнее. Но Никита старается, ведь его уже ждут в музыкальном колледже-интернате для слепых в Курске, куда он собирается поступать после окончания общеобразовательной школы», — добавляют в благотворительном фонде.

Год назад юный музыкант окончил музыкальную школу с красным дипломом, но продолжил заниматься музыкой со своим педагогом. Сейчас он делает это дистанционно. По словам мамы, занятия проходят по телефону — на аппарате включают громкую связь, и Никита занимается, по три часа разбирая с преподавателем музыкальные произведения.