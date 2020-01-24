Сбор денег в помощь незрячему молодому пианисту из Пионерского закрыл депутат горсовета

Сбор денег в помощь незрячему юному пианисту из Пионерского Никите Плетневу полностью закрыт. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в благотворительном фонде «Берег Надежды».



Всего требовалось 100 тысяч рублей на перелет Никиты и его мамы в Москву и обратно, проживание рядом с местом лечения, консультацию и предварительные обследования.

Никита не видит с рождения — у него врожденная ретинопатия обоих глаз. Он перенес несколько операций, периодически наблюдается в Санкт-Петербурге. Мальчик перенес несколько органосберегающих операций, но вернуть зрение не удалось. В ноябре 2018 года юноше провели еще одну операцию — энуклеацию правого глазного яблока с имплантацией. Ему удалили глаз и установили протез, однако сильные боли, которые он стал испытывать ранее, не прошли. Последний год практически все время жил на обезболивающих, шесть раз побывал на консультациях в Санкт-Петербурге, ему дважды меняли протез, но все безрезультатно. Мальчику порекомендовали пройти консультацию у московского офтальмолога, профессора, который мог бы помочь в его случае.

Сбор средств на поездку полностью закрыл депутат горсовета Евгений Верхолаз, рассказали в фонде.

18-летний Никита — пианист с уникальным талантом. В детстве он услышал, как его двоюродный брат играл на аккордеоне, и стал подбирать аккорды. Однако из-за отсутствия зрения ребенка не хотели брать в музыкальную школу. Единственным педагогом, решившимся обучать его музыке, стала Дарья Зинкевич. С ее помощью мальчик научился играть на слух, выучивая ноты наизусть. Сейчас за плечами Никиты — концерты в Калининграде и Санкт-Петербурге, участие во многих музыкальных конкурсах. Не так давно он стал специальным гостем Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда-2020».

Историю Никиты Плетнева можно узнать из спецпроекта «Нового Калининграда» «По следам Баха».