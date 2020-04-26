Еще 26 заразившихся коронавирусом выявили в Калининградской области

В Калининградской области за сутки выявили еще 26 заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает московский оперштаб по борьбе с вирусом.

Общее число зарегистрированных случаев заболевания в регионе выросло до 236. 59 человек выздоровели, умер один.

По данным регионального оперштаба, по состоянию на утро 26 апреля в Калининградской области обследовано на коронавирус 15 244 человека, остаются под медицинским наблюдением 1 611 человек, в том числе 151 в условиях обсерватора.

