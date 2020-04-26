16 — без симптомов: в оперштабе сообщили подробности по новым заболевшим

Среди 26 новых случаев коронавирусной инфекции в регионе 6 случаев пневмонии, 4 случая ОРВИ, 16 случаев бессимптомного проявления коронавирусной инфекции, выявленных активно при обследовании контактных с заболевшими. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с вирусом.



Заболевшие и инфицированные госпитализированы в стационар. Определён круг общавшихся с ними лиц для организации медицинского наблюдения наблюдения.

Всего в регионе зарегистрировано 236 случаев коронавирусной инфекции, 59 человек выздоровели, умерли трое.