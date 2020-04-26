В Курганской области из-за коронавируса запретили продажу алкоголя на все майские праздники

В Курганской области с 30 апреля по 10 мая будет приостановлена розничная продажа алкогольной продукции. Такое решение принял региональный оперативный штаб по коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба губернатора региона.



Кроме того, на тот же срок там вводится запрет на продажу горючих веществ (древесный уголь и других) и средств для разведения огня.

По данным федерального штаба, на утро 26 апреля в Курганской области зафиксировано 29 случаев коронавирусной инфекции, четверо из заболевших выздоровели.