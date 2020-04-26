Потеплеет до +20 градусов: прогноз погоды на рабочую неделю

По прогнозам синоптиков в Калининградской области ожидается потепление в первой половине рабочей недели, в середине недели возможен дождь, а затем последует похолодание.



По данным Гидрометцентра России температура воздуха днем во вторник в регионе поднимется до 22 градусов выше нуля. Дождь возможен в ночь со вторника на среду и днем в четверг, когда похолодает до 15 градусов.

Согласно прогнозу на «Новом Калининграде», днем во вторник в городе будет около +19, а в среду и четверг −14-15 градусов выше нуля, но без осадков.