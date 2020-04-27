В Гидрометцентре прогнозируют очередной жаркий год

В Гидрометцентре прогнозируют очередной жаркий год
Фото / Новый Калининград
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Эксперты уверены, что нынешний год войдет в пятерку самых жарких лет. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, средние температуры за пятилетие «будут выше и выше», это уже происходит. 

«Это характеристика глобального потепления, и это связано с устойчивым увеличением содержания парниковых газов в атмосфере, — цитирует издание Вильфанда. — Может быть, год будет не рекордно теплым, но вторым в ранге температур или третьим ... то, что будет высокая температура — это безусловно. С вероятностью 99% он войдет в пятерку самых жарких лет. В таком вероятностном смысле я это поддерживаю».

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