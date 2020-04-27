Песков о коронавирусе: «В первый месяц лета, наверное, уже станет полегче»

В Кремле надеются, что к середине мая России удастся выйти на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он привел в пример Италию и Испанию, где «динамика более или менее сопоставимая».

«Сколько там продолжалась критическая фаза? — цитирует издание Пескова. — Максимум полтора месяца. И где-то к середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче. И все эти тяготы, повторюсь, быстро забудутся».