Мэрия собирается сделать проект капремонта Брамса в этом году

Городские власти рассчитывают в этом году приступить к проектированию капитального ремонта ул. Брамса. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда-Калининград» сообщил глава комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин.

«По улице Брамса мы в этом году планируем приступить к проектированию. Дело в том, что там у нас, как и на многих улицах города, под асфальтом брусчатка. И невозможно сохранить асфальт в полноценном работоспособном состоянии в таких вот условиях, нужно основу менять, нужно сделать там капитальный ремонт. В этом году мы планируем сделать ремонт. Ну по итогу проектирования, когда будем знать стоимость работ, которые необходимо выполнить, будем уже искать варианты ремонта этой улицы», — сказал Кутин.