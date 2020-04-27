Росстат: в марте долги по зарплате перед калининградцами значительно выросли

В марте просроченная задолженность по заработной плате в Калининградской области выросла на 31%, до 6,4 млн руб. Такие данные приводит Росстат.



По официальным данным, непогашенная задолженность по состоянию на конец марта была перед 71 работником.

Просроченная задолженность по зарплате в Калининградской области начала резко расти с февраля, когда она увеличилась в 18 раз.

Стоит отметить, что данные Росстата сильно отличаются от информации областной прокуратуры по долгам работодателей перед сотрудниками.