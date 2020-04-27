ВС: в объявленные Путиным нерабочие дни нужно возвращать кредиты

ВС: в объявленные Путиным нерабочие дни нужно возвращать кредиты
Виталий Невар / Новый Калининград

Режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным до 30 апреля, не является основанием для переноса платежей по кредитам, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на обзор по вопросам судебной практики, утвержденный президиумом Верховного суда.

Объявленные президентом нерабочие дни нельзя считать нерабочими в понимании ст. 193 Гражданского кодекса, пришел к выводу Верховный суд. Согласно этой статье, если последний день срока исполнения обязательств приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Иное, констатировал суд, означало бы приостановку исполнения всех без исключения гражданских обязательств в течение длительного периода и существенное ограничение гражданского оборота в целом.

Кроме того, нерабочие дни в данном случае не являются всеобщими и препятствия к исполнению обязательств в это время могут отсутствовать.

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