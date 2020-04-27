Облвласти вновь заявили о возможности отсрочки послаблений по самоизоляции

Решение о фактическом запуске ослабления режима самоизоляции в Калининградской области будет приниматься во вторник, 28 апреля, «с учетом федеральных установок» и «динамики [заболевания и смертности от коронавируса], которую мы увидим». Об этом заявил глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.



«Возможно, что будет принято решение о переносе послаблений на более поздний срок», — отметил Лысков. Заявление было сделано в контексте выявления за минувшие сутки 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее губернатор Антон Алиханов призывал не рассматривать меры по ослаблению противоэпидемического режима как необратимые. В случае ухудшения ситуации они будут «отыграны», заявлял он на брифинге в пятницу.