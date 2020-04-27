Власти Калининграда объявили о завершении отопительного сезона

Власти Калининграда объявили о завершении отопительного сезона
Фото / Новый Калининград
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Глава Калининграда Алексей Силанов подписал постановление о завершении отопительного сезона. Это произойдет с 28 апреля, сообщает пресс-служба МП «Калининградтеплосеть».

Решение принято в связи со стабильной положительной температурой воздуха в Калининграде, а также с учётом благоприятного долгосрочного прогноза погоды на май. Отмечается, что сразу же после перевода теплоисточников на летний режим работы «Калининградтеплосеть» начнет подготовку теплового хозяйства областного центра к новому отопительному сезону.

Руководство предприятия призывает всех калининградцев, чьи батареи останутся горячими после 28 апреля, сообщать об этих фактах в производственно-диспетчерскую службу предприятия (667-105, 667-107), а также в свою управляющую организацию для того, чтобы были произведены необходимые переключения внутридомовых систем.

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