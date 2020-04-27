В троллейбусы вернули кондукторов, потому что горожане начали ездить «зайцем»

В троллейбус № 7 в областном центре вернули кондукторов, потому что пассажиры перестали оплачивать проезд. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда-Калининград» сообщил глава комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин.

По мнению чиновников, дело не в том, что проезд было сложно оплатить, используя только стационарные валидаторы. «На самом деле все очень просто — ты имеешь возможность оплатить безналом, любой пассажир — либо „Волной Балтики“, либо банковской картой. И валидаторы у нас работают бесперебойно, нет необходимости специальных навыков и знаний — поднес к окошку для транзакций карту — и транзакция прошла. Просто мы увидели, к сожалению, что после того, как мы установили стационарные валидаторы и кондукторы у нас на этих маршрутах отсутствовали, у нас было значительное снижение платежей на этих маршрутах», — сказал Кутин.

Он также отметил, что в настоящий момент кондукторы работают на всех городских маршрутах.

Ранее из троллейбуса № 7 в Калининграде попытались убрать кондукторов из-за нехватки персонала.