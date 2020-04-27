Источник: в Светлогорске покончил с собой переселенный пенсионер из «Мечты»

В Светлогорске обнаружено тело 71-летнего мужчины — одного из переселенных постояльцев пансионата «Мечта». Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил источник в правоохранительных органах региона.



Тело нашли в воскресенье, 26 апреля, на улице рядом с санаторием «Отрадное», в который переселили постояльцев «Мечты».

Председатель Региональной общественной организации инвалидов «Георгенсвальде» Андрей Турицын распространил видеообращение, в котором заявил следующее: «Там жесткие условия, людей не выпускаю из комнат, они сидят, им нечем дышать. Они не могут прогуляться даже на закрытой территории — то есть санаторий „Отрадное“ имеет свою территорию, она огорожена, она закрыта». По его данным, погибший не выдержал «эту изоляцию».

Как рассказала корреспонденту «Нового Калининграда» старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Наталья Гацко, по факту смерти мужчины проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.