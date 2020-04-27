Мэрия снижает требования к кондиционерам и возрасту автобусов для нового конкурса

Перевозчики не смогли выполнить требования городских властей к автобусному парку и первые конкурсные процедуры на обслуживания городской маршрутной сети провалились. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда-Калининград» сообщил глава комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин.

К участникам мартовского конкурса собирались предъявлять, в частности, следующие требования: срок эксплуатации транспорта не более 8 лет, двигатель экологического класса не менее евро-4, не менее 50% парка должно быть приспособлено для перевозки инвалидов, не менее 50% — оборудовано кондиционерами, во всех автобусах должны использоваться терминалы для безналичной оплаты (переносные или стационарные) и т.д.

«Мы такое требование в конкурсной документации указывали и к сожалению у первые конкурсные процедуры не состоялись по причине того, что у наших перевозчиков нет заявленных по нашим требованиям транспортных средств. В настоящий момент мы по некоторым позициям упростили требования для того, чтобы у нас перевозки сохранились и все маршруты были обеспечены транспортными средствами», — сказал Кутин.

Он пояснил, что снижены требования к общему количеству транспортных средств с кондиционерами и по возрасту транспортных средств. «Это лучше, чем если у нас не будет транспортных средств вообще», — сказал Кутин.