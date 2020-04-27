Крупнейшие авиаперевозчики подняли цены на билеты из Москвы на 50-110%

Крупнейшие авиаперевозчики подняли цены на билеты из Москвы на 50-110%
Виталий Невар / Новый Калининград
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«Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Utair в апреле резко подняли цены на перелеты из Москвы, пишут в понедельник, 27 апреля, «Ведомости». Билеты с вылетом в апреле-мае в/из столицы в 15 крупнейших российских городов стали стоить на 50–110% дороже, чем стоили в марте.

Представители S7, «Уральских авиалиний» и Utair отказались от комментариев. «Ведомости» ожидают комментарий «Аэрофлота». Стоимость билетов в более глубокой продаже — на лето и осень — у этих перевозчиков не менялась с марта.

С конца марта из-за мер по борьбе с коронавирусом российским авиакомпаниям полностью запрещены международные перевозки, остались только единичные рейсы для возврата россиян домой. Во второй половине марта стал стремительно падать спрос и на внутренние перелеты: в конце марта падение здесь достигло 50%, в первую неделю апреля — 90%, а дальше — 95%.

«В условиях конкурентного рынка при падении спроса или росте предложения цены на перелеты снижаются. Но данная ситуация совсем не рыночная, спрос упал почти до нуля, летать продолжают только люди, нечувствительные к цене, которым необходимо улететь во что бы то ни стало», — говорит профессор ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд. Плюс авиакомпаниям за счет оставшихся пассажиров надо хоть как-то отбивать расходы на выполнение рейсов, добавляет он.

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