В режиме выживания: как прошёл месяц самоизоляции в Калининградской области

В последний день марта в Калининградской области по примеру Москвы ввели режим всеобщей самоизоляции. На тот момент в регионе было официально подтверждено 12 случаев коронавируса. Спустя четыре недели этот показатель увеличился до 264. «Новый Калининград» рассказывает, как в течение месяца развивалась ситуация с COVID-19, что предпринимали для борьбы с вирусом власти и как на происходящее реагировали жители и бизнес.

Как в регион проник коронавирус?

Калининградская область оказалась одним из первых регионов России, в которых обнаружили случаи заражения COVID-19. В начале марта стало известно, что инфекцию выявили у местной жительницы, побывавшей в Италии. Впоследствии вирусом заразилась и её пожилая мать — у женщины обнаружили заболевание, когда она находилась на вынужденном карантине.

К моменту введения режима всеобщей самоизоляции, 31 марта, в Калининградской области было официально подтверждено уже 12 случаев заражения коронавирусом. Спустя неделю, 6 апреля, этот показатель составлял 19 (восемь пациентов выздоровели). Через четыре дня, 10 апреля, власти объявили о первом умершем от инфекции жителе региона: в госпитале имени Савулькина Минобороны скончался 70-летний военный пенсионер, у которого была диагностирована пневмония.

В конце второй недели самоизоляции количество случаев заражения коронавирусом достигло 74 (показатель по выздоровевшим увеличился до 16). Примерно в середине месяца, 17 апреля, число пациентов перевалило за сотню, а к концу третьей недели карантина достигло 138 (из них 41 человек вылечился).

Пока ситуация с распространением инфекции как в Калининградской области, так и в целом по стране продолжает набирать обороты. В субботу, 25 апреля, количество заражённых в регионе превысило две сотни, а на следующий день стало известно, что от коронавируса умерли ещё два человека: мужчины в возрасте 59 и 75 лет из групп риска по онкологическому и эндокринологическому заболеваниям.

По состоянию на понедельник, 27 апреля, количество случаев COVID-19 в Калининградской области составляет 264, выздоровели 59 пациентов.

Что предприняли власти?

Ограничили передвижение. В первые недели режима самоизоляции жителям региона разрешалось покидать свои квартиры, чтобы сходить в магазин или аптеку, вынести мусор, погулять с собакой, попасть к врачу или добраться до работы. Желая минимизировать прогулки компаниями и пикники, власти ввели запрет на въезд в приморские города по выходным (но те, кто не воспринимает ограничительные меры всерьёз, могли проводить время в привычных местах несанкционированного отдыха на побережье).

С 16 апреля в Калининградской области стали обязательными справки для поездок на работу и любых других дальних передвижений. Правоохранители проверяют эти документы вместе с паспортом. Ограничения действуют в том числе и в общественном транспорте. В то же время поездки на личных автомобилях власти ограничивать не стали.





Что касается возможностей местных жителей покинуть регион, то они после закрытия границ с Польшей и Литвой и отмены ж/д сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом оказались сведены к минимуму. Аэропорт «Храброво» из-за сокращения количества внутренних рейсов перешёл на сокращённый график работы и теперь принимает по три-восемь рейсов в день. Однако желающих воспользоваться ими не так много. С тех пор, как для пассажиров ввели обязательную двухнедельную самоизоляцию, спрос на калининградское направление снизился ещё сильнее.

Объявили о дополнительных выплатах жителям. Тем, кто оказался без работы в период коронавируса, стали начислять доплату к пособию по безработице. Таким жителям региона переводят по десять тысяч рублей. Изначально власти заявляли о планах ввести вместо выплат продуктовые карточки, чтобы сделать помощь пострадавшим в кризис «более адресной». Но эту идею решили отложить на «ближайшие месяцы».

Семьям с детьми, где родители остались без работы, с апреля по июнь включительно будут доплачивать по пять тысяч рублей. Такую поддержку ввели на федеральном уровне для тех, кто получал материнский капитал или имеет право на него. (Какие ещё выплаты от государства положены семьям с детьми, читайте здесь.)

В апреле правительство РФ запретило начислять пени при неоплате коммунальных услуг и взносов за капремонт до 1 января 2021 года. Послабления также ввели для управляющих компаний и ТСЖ. Неплательщикам также не будут отключать доступ к услугам.

Для тех, кто выплачивает ипотеку, на федеральном уровне решили ввести отсрочку платежей. По подсчётам Национального бюро кредитных историй, в Калининградской области такими «каникулами» могут воспользоваться 66,5% заёмщиков.

Попытались поддержать бизнес. После того, как апрель был объявлен в стране нерабочим месяцем, правительство РФ составило список отраслей, которые сильнее всего пострадали из-за ситуации с коронавирусом. В него вошли в том числе общепит, гостиничный бизнес, авиаперевозки, сферы культуры и спорта. С 18 мая малые и средние предприятия, которые работают в этих и других вошедших в перечень сферах, получат от федерального правительства деньги на выплату зарплат в размере одного минимального размера оплаты труда на сотрудника (МРОТ — 12 130 рублей), если им удалось сохранить не менее 90% коллектива. На региональном уровне микропредприятиям, занятым в определённых сферах, пообещали антикризисные субсидии.

Помимо прямых выплат компании могут получить льготные кредиты. Займы предлагают как на федеральном, так и на региональном уровнях. Для малого и среднего бизнеса, начиная с марта, ввели мораторий на выплату страховых взносов. При этом размер взносов снижен с 30% до 15% (льготная ставка распространяется только на ту часть зарплаты, которая превышает МРОТ).





В качестве ещё одной меры поддержки предпринимателей власти утвердили трёхмесячную отсрочку арендных платежей для тех, кто пользуется государственным или муниципальным имуществом. Некоторые предприятия могут претендовать и на отсрочку по уплате налогов, кроме НДС.

Отдельным организациям в Калининградской области разрешили продолжать работу в период всеобщей самоизоляции. Впоследствии список предприятий, на которые не действуют установленные властями ограничения, был расширен.

Как отреагировали жители?

Калининградцы запаслись медицинскими масками и антисептиками, оформили справки и, следуя рекомендациям властей, старались оставаться дома. Но были и те, кто, несмотря на полицейские патрули, проверки Госавтоинспекции и закрытые приморские города, ухитрялся нарушать режим. Некоторые из них всё же поплатились за своё поведение штрафами.

Те, кому позволяют финансы, стали чаще пользоваться услугами доставки продуктов. Однако немалая часть жителей региона попросту пытается выжить, оставшись без работы, и найти хоть какой-то источник дохода. Труднее всего в это время, пожалуй, приходится матерям-одиночкам, которые из-за карантинных мер потеряли заработок и не попадают под меры поддержки, введённые государством.

Как теперь поживает бизнес?

Лучше всех дела обстоят у продуктовых ритейлеров и аптечных сетей — для них никаких существенных ограничений из-за коронавируса не вводили. Остальные отрасли так или иначе пострадали. Раньше других ситуация с коронавирусом отразилась на турбизнесе, который не только потерял потенциальных клиентов, но и столкнулся с отменой уже забронированных поездок. Существенные убытки в связи с ограничением на передвижение людей понесли и авиаперевозчики.

Из-за «нерабочего апреля» оказался в незавидном положении непродовольственный ритейл и целый ряд других отраслей. Многих калининградских предпринимателей заявление президента о решении продлить «выходные» до конца апреля с сохранением зарплаты за счёт работодателя попросту шокировало.

«На сектора, прямо затронутые карантином больше всего (досуг, отели, рестораны, торговля, транспорт, услуги и т.д.), приходится более 25% [калининградского] ВРП, хотя торговля и транспорт закрыты не полностью. Правда, некоторые обрабатывающие производства тоже остановились. Если считать, что приостановила работу только непродовольственная розница, а транспорт работает наполовину, получается, что порядка 15% экономики как минимум в том или ином виде прекратили работу на ближайший месяц. В отличие от прошлых кризисов, когда страдало производство, а услуги и торговля сглаживали падение, сейчас всё наоборот. Сглаживать падение особенно некому», — отмечал в комментарии «Новому Калининграду» глава регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Георгий Дыханов.





Бизнес-омбудсмен Калининградской области Светлана Нижегородова констатировала, что из-за ситуации с COVID-19 пострадало большинство предприятий региона. «Я смотрю аналитику и вижу, что страдают практически все отрасли, за исключением, наверное, аптек, продуктовой розницы, торговли алкогольной продукцией и бытовыми товарами. Допустим, ко мне обращалась частная медицина — её ограничили, но не закрыли. Но когда все клиенты, по сути, сидят по домам в режиме самоизоляции, естественно, спрос объективно падает, и они тоже, на мой взгляд, входят в число пострадавших. Если говорить о том, кто очень сильно пострадал, — я думаю, это непродрозница, потому что именно в этом сегменте очень много маленьких предприятий, тех, кому просто тяжело пережить кризис, — сказала эксперт.

В самой неопределённой ситуации сегодня, похоже, оказались заведения общепита. В Калининградской области их планируют открывать не раньше 1 июня, но к привычном режиму кафе и рестораны вернутся не сразу. «Мы сейчас говорим о дистанционной продаже. Мы можем говорить о выносной продаже. Потом мы будем говорить о нескольких столиках, ну, например, пять столиков на определённую площадь помещений. И потом постепенно мы будем возобновлять работу в том числе и общепита», — пояснила в конце апреля глава областного управления Роспотребнадзора Елена Бабура.

Что дальше?

В режиме самоизоляции большинству жителей региона (за исключением людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, которые могут привести к осложнениям при заражении COVID-19) предстоит провести ещё несколько дней, после чего ограничения на передвижение собираются снять. С 29 апреля власти хотят отменить справки и возобновить торговлю непродовольственными товарами. Правда, в магазины будут пускать ограниченное количество покупателей, а ношение маски в общественных местах станет обязательным (в магазинах потребуются ещё и перчатки). С 4 мая, если ситуация с распространением инфекции существенно не ухудшится, в Калининградской области заработают парикмахерские и салоны красоты, но и для них серьёзно ужесточат санитарно-эпидемиологические меры.