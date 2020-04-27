Мэрия разрешила вырубить 132 дерева у с/к «Автотора» в микрорайоне им. А. Космодемьянского

Мэрия разрешила вырубить 132 дерева у с/к «Автотора» в микрорайоне им. А. Космодемьянского
Виталий Невар / Новый Калининград
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Администрация Калининграда выдала порубочный билет на 132 дерева в микрорайоне имени Александра Космодемьянского. Документ опубликован на сайте горадминистрации.

В нем отмечается, что разрешается санитарная вырубка согласно акту лесопатологического обследования. При этом акт был выдан 23 декабря 2019 года. 3185 деревьев предписано сохранить.

Разрешение выдано ООО «Автотор-Арена», вырубка будет производиться в районе улиц Тихоокеанской-Спасателей (по ул. Тихоокеанской, 5, расположен новый спорткомплекс «Автотора» — прим. «Нового Калининграда»).

Как пояснил корреспонденту «Нового Калининграда» источник, знакомый с ситуацией, «вырубаются сухие и больные деревья». «Речь идет о территории рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом. Это зеленая зона, открытая для жителей. Планируется навести здесь порядок, благоустроить эту территорию, обустроить места для отдыха, пешеходные дорожки и т.д.», — рассказал источник.



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