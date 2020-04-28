В России задумались о введении обязательной регистрации смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру (IMEI) с 1 июля 2021 года. Это следует из доработанного законопроекта группы членов Совета Федерации, пишет «Коммерсант». Как отмечает издание, регистрация новых смартфонов будет платной, а тех, которые уже используются, — бесплатной.



Проходить процедуру обяжут всех импортёров, в том числе граждан, которые самостоятельно купили смартфон за границей. Размер платы за регистрацию будет устанавливать правительство. Однако в первой версии документа говорилось, что минимальная плата составит не более 100 рублей.