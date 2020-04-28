В 21 новом случае коронавирус протекал бессимптомно

В 18 случая из 39 новых у пациентов с коронавирусом были симптомы заболевания. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщает региональный оперштаб по контролю за новой инфекцией.

В 7 случаях пациенты были госпитализированы с пневмонией, в 11 случаях — с симптомами ОРВИ. В 21 случае коронавирус протекал бессимптомно и был обнаружен при активном обследовании людей из группового очага инфекции или родственников ранее заболевших.

Все заболевшие и инфицированные госпитализированы в стационар. Определен круг общавшихся с ними лиц для организации медицинского наблюдения наблюдения.

Объявлено 39 случаев коронавирусной инфекции. Общее число случаев возросло до 303. За прошедшие сутки из больниц никто не выписан, всего с начала эпидемии выздоровели 66 человек, трое умерли.