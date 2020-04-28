Жителя Советска будут судить за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД

Жителя Советска будут судить за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Жителя Советска будут судить за покушение на дачу взятки сотруднику Госавтоинспекции. Об этом «Новому Калининграду» сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Гацко.

По версии следствия, 10 сентября 2019 года мужчина ехал за рулём в нетрезвом состоянии. Когда водителя остановили сотрудники ДПС, он, желая избежать административной ответственности, положил на консоль в служебной машине 85 тысяч рублей.

Инспектор отказался от взятки и сообщил о действиях мужчины в отдел полиции. В результате в отношении жителя Советска возбудили дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий». Он признал свою вину.

«По уголовному делу допрошены свидетели, получен ряд криминалистических судебных экспертиз. Сбор доказательственной базы завершён», — отметили в региональном СУ СК. В ближайшее время материалы направят на рассмотрение в суд.

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