За 5 лет количество автомобилей в Калининграде выросло почти на 70%

В областном центре сохраняется тенденция увеличения количества автомобилей. За последние 5 лет оно выросло в 1,6 раза, сообщил на оперативном совещании во вторник глава городского комитета территориального развития и строительства Артур Крупин, передает корреспондент «Нового Калининграда».



Если в 2015 году в Калининграде было 180 тысяч авто, то сейчас — около 300 тысяч, сообщил Крупин. Это 420 легковых машин на тысячу населения. К 2035 году ожидается увеличение количества автомобилей до 330 тысяч — то есть до 725 автомобилей на тысячу жителей, отметил Артур Крупин.