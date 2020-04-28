Власти Советска назвали сроки окончания отопительного сезона

Власти Советска назвали сроки окончания отопительного сезона
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Советском округе решили завершить отопительный сезон. Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Батареи отключат в среду, 29 апреля. Соответствующее постановление подписал и.о. главы администрации Советского округа Андрей Сергеев.

«Решение было принято в связи со стабильной положительной температурой воздуха в городе. После перехода на летний режим работы предприятие МП „Советсктеплосети“ начнёт подготовку к новому отопительному сезону», — говорится в публикации.

Отметим, что 28 апреля отопительный сезон завершили в Калининграде. В мэрии сообщили, что получили благоприятный долгосрочный прогноз погоды на май.

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