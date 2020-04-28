Бочаров пообещал проверку после жалобы калининградки на отсутствие экспертизы тела ее мужа

Глава регионального управления Следственного комитета Дмитрий Бочаров пообещал организовать ведомственную проверку после обращения местной жительницы во время минувшего онлайн-приема. Информация об этом имеется на официальной странице калининградского СУ СКР в «ВКонтакте».



Местная жительница пожаловалась, что в октябре 2018 года написала заявление по факту гибели ее супруга в медучреждении Калининграда. «Была назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, которая не проведена до сегодняшнего дня. Что не соответствует ни нормам права, ни здравому смыслу», — отметила женщина.

Калининградка отметила, что на ее неоднократные обращения в СУ СК и Минздрав области она получала ответы о невозможности провести экспертизу «из-за отсутствия кадров». «Считаю, так как в решении по делу затронуты интересы шести ведущих медицинских учреждений города (Областной Станции скорой медпомощи, ГБУЗ ЦГКБ на ул.Летней, Горбольниц номер 2 и 3, БСМП и Областной клинической больницы), налицо корпоративная договоренность и вряд ли в нашей области возможно получить адекватное экспертное решение», — подчеркнула калининградка.

Она попросила направить материалы на рассмотрение в Бюро судебной медицины другого региона.

«В связи с длительным непринятием законного процессуального решения по факту смерти вашего супруга мною дано поручение о проведении проверки служебной деятельности в отношении должностных лиц следственного органа, по результатам которой будет дана оценка допущенным нарушениям», — ответил Бочаров.

Глава СУ СКР добавил, что ходатайство о назначении экспертизы в экспертном учреждении Новосибирска удовлетворено.