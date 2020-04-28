Бочаров пообещал проверку после жалобы калининградки на отсутствие экспертизы тела ее мужа

Бочаров пообещал проверку после жалобы калининградки на отсутствие экспертизы тела ее мужа
Виталий Невар / Новый Калининград
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Глава регионального управления Следственного комитета Дмитрий Бочаров пообещал организовать ведомственную проверку после обращения местной жительницы во время минувшего онлайн-приема. Информация об этом имеется на официальной странице калининградского СУ СКР в «ВКонтакте».

Местная жительница пожаловалась, что в октябре 2018 года написала заявление по факту гибели ее супруга в медучреждении Калининграда. «Была назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, которая не проведена до сегодняшнего дня. Что не соответствует ни нормам права, ни здравому смыслу», — отметила женщина.

Калининградка отметила, что на ее неоднократные обращения в СУ СК и Минздрав области она получала ответы о невозможности провести экспертизу «из-за отсутствия кадров». «Считаю, так как в решении по делу затронуты интересы шести ведущих медицинских учреждений города (Областной Станции скорой медпомощи, ГБУЗ ЦГКБ на ул.Летней, Горбольниц номер 2 и 3, БСМП и Областной клинической больницы), налицо корпоративная договоренность и вряд ли в нашей области возможно получить адекватное экспертное решение», — подчеркнула калининградка.

Она попросила направить материалы на рассмотрение в Бюро судебной медицины другого региона.

«В связи с длительным непринятием законного процессуального решения по факту смерти вашего супруга мною дано поручение о проведении проверки служебной деятельности в отношении должностных лиц следственного органа, по результатам которой будет дана оценка допущенным нарушениям», — ответил Бочаров.

Глава СУ СКР добавил, что ходатайство о назначении экспертизы в экспертном учреждении Новосибирска удовлетворено.

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