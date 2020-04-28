Власти Калининграда опубликовали график отключения горячей воды

В областном центре практически сразу после «майских праздников» начнутся плановые ремонты теплостанций. Об этом сообщает горадминистрация на свое сайте.



Первую теплостанцию остановят с 13 по 26 мая — это будет РТС «Цепрусс».

С 20 мая по 2 июня будут ремонтироваться сети РТС «Южная»,

с 3 по 16 июня — котельная ООО ТПК «Балтптицепром»,

с 17 по 30 июня — РТС «Балтийская» и котельная посёлка Прибрежный,

с 24 июня по 7 июля — РТС «Северная»,

с 9 по 22 июля — РТС «Восточная»,

с 8 по 21 июля — ТЭЦ-2,

с 22 июля по 4 августа — РТС «Красная»,

с 29 июля по 11 августа — РТС «Чкаловск»,

с 12 по 25 августа — РТС «Горького,166».

Сети ТЭЦ-1 будут ремонтироваться весь межотопительный период.

График профилактики малых котельных:

Гагарина, 50-52 — 15.07.-28.07.

Киевская, 141а — 26.08.-08.09.

Баженова, 21 — 09.09.-22.09

Емельянова, 47 — 13.05.-26.05

Дзержинского, 147 — 27.05.-09.06.

Советский проспект, 103а — 26.08.-08.09.

Земнухова, 6 — 13.05.-26.05.

Емельянова, 300а — 13.05.-26.05.

Красносельская, 14 — 17.06.-30.06.

Ал.Невского, 90 01.07.-14.07.

Колхозная, 8а — 01.07.-14.07.

Суворова, 137б — 27.05.-09.06.

Дзержинского, 162в — 27.05.-09.06.

Бассейная, 35а — 17.06.-30.06.

Карташева, 10 — 17.06.-30.06.

Чкалова, 29 — 26.08.-08.09.

Рассветная — 26.08.-08.09.

Кропоткина, 8-10 — по письму.

Чернышевского, 51 — по письму.

Емельянова, 92(88) — 13.05.-26.05.

Солнечногорская, 59 — 12.08.-25.08.

П.Морозова, 115д, 22 — 12.08.-25.08.

Новикова, 4-6 −12.08.-25.08.

Ал.Смелых, 152а — 29.07.-11.08.

Летняя, 50а — 29.07.-11.08.

П.Морозова, 5б — 29.07.-11.08.

Можайская, 30 — 29.07.-11.08.

М.Гвардия, 4 — 01.07.-14.07.

М.Гвардия, 19 — 01.07.-14.07.

Ал.Невского, 188 — 01.07.-14.07.

Чувашская, 4 — 15.07.-28.07.

Гагарина, 41-45 — 15.07.-28.07.

Пр.Победы, 199 — 15.07.-28.07.

Емельянова, 156б — 12.08.-25.08.

М.Борисово, 19а — 27.05.-09.06.

П.Прегольский, 25а — 17.06.-30.06.

Гагарина, 55 — по письму.

Все контакты диспетчерских коммунальных служб доступны в «Справке Нового Калининграда»