Власти Калининграда опубликовали график отключения горячей воды

В областном центре практически сразу после «майских праздников» начнутся плановые ремонты теплостанций. Об этом сообщает горадминистрация на свое сайте.
Первую теплостанцию остановят с 13 по 26 мая — это будет РТС «Цепрусс».
С 20 мая по 2 июня будут ремонтироваться сети РТС «Южная»,
с 3 по 16 июня — котельная ООО ТПК «Балтптицепром»,
с 17 по 30 июня — РТС «Балтийская» и котельная посёлка Прибрежный,
с 24 июня по 7 июля — РТС «Северная»,
с 9 по 22 июля — РТС «Восточная»,
с 8 по 21 июля — ТЭЦ-2,
с 22 июля по 4 августа — РТС «Красная»,
с 29 июля по 11 августа — РТС «Чкаловск»,
с 12 по 25 августа — РТС «Горького,166».
Сети ТЭЦ-1 будут ремонтироваться весь межотопительный период.
График профилактики малых котельных:
Гагарина, 50-52 — 15.07.-28.07.
Киевская, 141а — 26.08.-08.09.
Баженова, 21 — 09.09.-22.09
Емельянова, 47 — 13.05.-26.05
Дзержинского, 147 — 27.05.-09.06.
Советский проспект, 103а — 26.08.-08.09.
Земнухова, 6 — 13.05.-26.05.
Емельянова, 300а — 13.05.-26.05.
Красносельская, 14 — 17.06.-30.06.
Ал.Невского, 90 01.07.-14.07.
Колхозная, 8а — 01.07.-14.07.
Суворова, 137б — 27.05.-09.06.
Дзержинского, 162в — 27.05.-09.06.
Бассейная, 35а — 17.06.-30.06.
Карташева, 10 — 17.06.-30.06.
Чкалова, 29 — 26.08.-08.09.
Рассветная — 26.08.-08.09.
Кропоткина, 8-10 — по письму.
Чернышевского, 51 — по письму.
Емельянова, 92(88) — 13.05.-26.05.
Солнечногорская, 59 — 12.08.-25.08.
П.Морозова, 115д, 22 — 12.08.-25.08.
Новикова, 4-6 −12.08.-25.08.
Ал.Смелых, 152а — 29.07.-11.08.
Летняя, 50а — 29.07.-11.08.
П.Морозова, 5б — 29.07.-11.08.
Можайская, 30 — 29.07.-11.08.
М.Гвардия, 4 — 01.07.-14.07.
М.Гвардия, 19 — 01.07.-14.07.
Ал.Невского, 188 — 01.07.-14.07.
Чувашская, 4 — 15.07.-28.07.
Гагарина, 41-45 — 15.07.-28.07.
Пр.Победы, 199 — 15.07.-28.07.
Емельянова, 156б — 12.08.-25.08.
М.Борисово, 19а — 27.05.-09.06.
П.Прегольский, 25а — 17.06.-30.06.
Гагарина, 55 — по письму.
Все контакты диспетчерских коммунальных служб доступны в «Справке Нового Калининграда»
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